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На Донбасі постраждали двоє бійців ЗСУ

На Донбасі постраждали двоє бійців ЗСУ
19:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:В зоні ООС внаслідок обстрілу поранені двоє бійців.

У районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Сьогодні на Луганському напрямку в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації два військовослужбовці Збройних сил України дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційною технікою поранених оперативно доправлено до військово-медичного закладу.

У штабі ООС наголосили, що українські військовослужбовці вогнем у відповідь придушили ворожу активність.

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"На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - заявляють у штабі.

Також 31 березня в районі Катеринівки, що на Луганщині, український військовослужбовець підірвався на протипіхотній міні. Пораненого бійця евакуювали до лікувального закладу у тяжкому стані.

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

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Донбас, минобороні, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.
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