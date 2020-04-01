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У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду

У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
14:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В ОДА заявили, що поки не готові назвати дату і час, відколи почне діяти особливий режим.

У Чернівецькій області буде запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідне рішення сьогодні прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Водночас у ОДА заявили, що поки не готові назвати дату і час, відколи почне діяти особливий режим, оскільки в посадовців адміністрації ще немає протоколу Державної комісії з ТЕБ та НС.

У прес-службі додали, що раніше обласна комісія з ТЕБ та НС звернулась до Державної комісії з проханням про введення особливого режиму в’їзду та виїзду в Чернівецькій області.

Це рішення передбачає заборону пасажирського перевезення. Дозволено буде рух тільки вантажного транспорту, автомобілів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області.

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Окрім того, в’їхати на територію області зможуть люди, які проживають в Чернівецькій області та повертаються додому, а виїхати матимуть змогу ті, хто прямує до місця свого проживання. Рішення також передбачає, що на території Чернівецької області буде встановлено п’ять карантинних контрольно-пропускних постів: у місті Вижниця, в селі Оршівці Кіцманського району, у селі Звенячин Заставнівського району, в селі Атаки Хотинського району та в місті Новодністровську.

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Карантин, Чернівці, Коронавірус, Чернівецька область, Жорсткий режим.
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