У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду

Новини України:В ОДА заявили, що поки не готові назвати дату і час, відколи почне діяти особливий режим.

У Чернівецькій області буде запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідне рішення сьогодні прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Водночас у ОДА заявили, що поки не готові назвати дату і час, відколи почне діяти особливий режим, оскільки в посадовців адміністрації ще немає протоколу Державної комісії з ТЕБ та НС.

У прес-службі додали, що раніше обласна комісія з ТЕБ та НС звернулась до Державної комісії з проханням про введення особливого режиму в’їзду та виїзду в Чернівецькій області.

Це рішення передбачає заборону пасажирського перевезення. Дозволено буде рух тільки вантажного транспорту, автомобілів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області.

Окрім того, в’їхати на територію області зможуть люди, які проживають в Чернівецькій області та повертаються додому, а виїхати матимуть змогу ті, хто прямує до місця свого проживання. Рішення також передбачає, що на території Чернівецької області буде встановлено п’ять карантинних контрольно-пропускних постів: у місті Вижниця, в селі Оршівці Кіцманського району, у селі Звенячин Заставнівського району, в селі Атаки Хотинського району та в місті Новодністровську.