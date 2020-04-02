За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу

Новини України:У Сумській області лабораторно підтверджено 26 випадків коронавірусу, останні 7 випадків виявили за останню добу.

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Сумській області збільшилася на 7 осіб.

Про це повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

"Станом на ранок 2 квітня у Сумській області зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Це на 7 більше, ніж було напередодні. З них 2 – летальні", - зазначив Збаражський.

За його інформацією, 5 нових випадків виявлено у Кролевецькому районі і 2 – у Шосткинському.

Наразі у Сумській області найбільше випадків захворювання – 9 – підтверджено у Конотопському районі. 8 таких виявлено у Кролевецькому районі. 5 хворих у Охтирці, 3 - у Сумах, 2 – у Шосткинському районі.

Як повідомлялося перший випадок захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила вірусом онука, сина і доньку, загалом же вона, вже хвора, мала близько 70 контактів.

Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою жертвою хвороби.

З метою протидії поширенню хвороби 1 квітня на в’їздах до села Козацьке, де вже виявлено 8 хворих на коронавірус, встановили два контрольно-пропускних пункти.