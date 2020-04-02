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Четвер, 02.04.2020
В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
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В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби

В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
10:42 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:

В Україні 804 інфікування Covid-19, 20 з них - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків", - вказали у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 51 випадок;
  • Волинська область - 10 випадків;
  • Дніпропетровська область - 10 випадків;
  • Донецька область - 7 випадків;
  • Житомирська область - 6 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 19 випадків;
  • Івано-Франківська область - 74 випадки;
  • Кіровоградська область - 7 випадків;
  • Київ - 160 випадків;
  • Київська область - 64 випадки;
  • Львівська область - 11 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 14 випадків;
  • Полтавська область - 5 випадків;
  • Рівненська область - 19 випадків;
  • Сумська область - 26 випадків;
  • Тернопільська область - 106 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 4 випадки;
  • Хмельницька область - 6 випадків;
  • Чернівецька область - 143 випадки;
  • Черкаська область - 54 випадки;
  • Чернігівська область - 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, на вечір 1 квітня в Україні було зафіксовано 794 випадки COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Коронавірус, Регіони, Covid-19, Інфіковані, Летальні випадки.
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