В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби

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В Україні 804 інфікування Covid-19, 20 з них - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків", - вказали у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 51 випадок;

Волинська область - 10 випадків;

Дніпропетровська область - 10 випадків;

Донецька область - 7 випадків;

Житомирська область - 6 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 19 випадків;

Івано-Франківська область - 74 випадки;

Кіровоградська область - 7 випадків;

Київ - 160 випадків;

Київська область - 64 випадки;

Львівська область - 11 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 14 випадків;

Полтавська область - 5 випадків;

Рівненська область - 19 випадків;

Сумська область - 26 випадків;

Тернопільська область - 106 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 4 випадки;

Хмельницька область - 6 випадків;

Чернівецька область - 143 випадки;

Черкаська область - 54 випадки;

Чернігівська область - 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, на вечір 1 квітня в Україні було зафіксовано 794 випадки COVID-19.