В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби

В Україні 804 інфікування Covid-19, 20 з них - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків", - вказали у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, на вечір 1 квітня в Україні було зафіксовано 794 випадки COVID-19.