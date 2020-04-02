Бойовики на Сході України 15 разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини України:1 квітня збройні формування Російської Федерації, всупереч взятим на себе зобов’язанням, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Упродовж доби противник відкривав вогонь із відведених за Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використали чергові вогневі засоби.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник уперше за тривалий час вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. Загалом 1 квітня тут зафіксовано чотири обстріли.

Так, у вечірній час окупанти з напрямку населеного пункту Голубівське розпочали інтенсивний обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру. Українські військовослужбовці вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, давши зрозуміти противнику усю безперспективність повторення подібних дій у майбутньому.

Вчора, 1 квітня, з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного ворог також застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Надвечір підрозділи противника відкривали вогонь з гранатометів різних систем по наших позиціях поблизу Оріхового.

Українські захисники, добре знайомі з підступною тактикою окупантів, вчасно реагували на кожен обстріл та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

Уже кілька днів поспіль традиційно високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут зафіксовано 11 обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Уже надвечір обстріл з БМП-1 було зафіксовано в районі Пісків.

Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі відкривав вогонь по околицях Мар’їнки та один раз – по позиціях в районі Красногорівки.