794 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено за минулу добу

Новини України:За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19.

Про це повідомляї УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19.

Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10:00 1 квітня в Україні було 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Коронавірусна хвороба була виявлена:

Вінницька область - 49 випадків;

Волинська область - 7 випадків;

Дніпропетровська область - 9 випадків;

Донецька область - 6 випадків;

Житомирська область - 5 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 13 випадків;

Івано-Франківська область - 64 випадки;

Кіровоградська область - 6 випадків;

Київ - 134 випадки;

Київська область - 57 випадків;

Львівська область - 6 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 12 випадків;

Полтавська область - 2 випадки;

Рівненська область - 15 випадків;

Сумська область - 19 випадків;

Тернопільська область - 98 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 1 випадок;

Хмельницька область - 3 випадки;

Чернівецька область - 104 випадки;

Черкаська область - 52 випадки;

Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.