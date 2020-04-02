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Четвер, 02.04.2020
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794 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено за минулу добу

794 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено за минулу добу
08:55 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19.

Про це повідомляї УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19.

Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10:00 1 квітня в Україні було 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Коронавірусна хвороба була виявлена:

Вінницька область - 49 випадків;
Волинська область - 7 випадків;
Дніпропетровська область - 9 випадків;
Донецька область - 6 випадків;
Житомирська область - 5 випадків;
Закарпатська область - 1 випадок;
Запорізька область - 13 випадків;
Івано-Франківська область - 64 випадки;
Кіровоградська область - 6 випадків;
Київ - 134 випадки;
Київська область - 57 випадків;
Львівська область - 6 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Одеська область - 12 випадків;
Полтавська область - 2 випадки;
Рівненська область - 15 випадків;
Сумська область - 19 випадків;
Тернопільська область - 98 випадків;
Харківська область - 1 випадок;
Херсонська область - 1 випадок;
Хмельницька область - 3 випадки;
Чернівецька область - 104 випадки;
Черкаська область - 52 випадки;
Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Статистика, Україна, Зараження, Covid-19, Інфіковані.
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