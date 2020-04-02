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2 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети і події

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2 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети і події
07:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:2 квітня – 92-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 273 дні.

У цей день світ відзначає Міжнародний день дитячої книги і Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму.

В Україні святкують День кінолога, у США - День тхора, День примирення, День арахісового масла і желе, День буріто, в Індії - День явлення Рами, в Ірані - День природи, у Таїланді - День охорони пам'яток старовини, в Аргентині - День Мальвінських островів.

Пам'ятні дати 2 квітня, річниці та події

У 1792 році відбулося встановлення монетних номіналів грошової системи США (10-, 5 - і 2,5-доларових золотих орлів, а також срібного долара, напівдолара, 25-, 10 - і 5-центових монет).

У 1836 році відбулося весілля Чарльза Діккенса і Кетрін Хогарт. У подружжя народилися 10 дітей, але шлюб був нещасливим - 1858 він розпався. Діккенс - англійський письменник, романіст і нарисовець. Став найпопулярнішим англомовним редактором ще за життя. Класик світової літератури, один з найбільших прозаїків XIX століття. Найвідоміші романи Діккенса: "Посмертні записки Піквікського клубу", "Олівер Твіст", "Ніколас Нікльбі", "Девід Копперфілд", "Холодний дім", "Повість про двох містах", "Наш спільний друг", "Таємниця Едвіна Друда".

У 1868 році в Англії відбулася остання публічна страта жінки-вбивці - Френсіс Кіддер.

В 1912 році лайнер "Титанік" вийшов у море для проведення ходових випробувань. Вони пройшли успішно.

У 2014 році Вищий суд Австралії офіційно визнав можливість людям визначати свою стать як "невизначений".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 квітня вшановує пам'ять мучениці Фотини. Вона обернула багатьох у християнську віру, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. У народі день назвали Фотинья Колодезниця. Вважається, що вода, взята з криниці 2 квітня, лікує від багатьох хвороб.

Що сьогодні не можна робити

Не можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи. Категорично заборонені сварки в родині. Ще не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

8-го квітня можна буде побачити найяскравіший повний місяць 2020 року

Прикмети на 2 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- дощ - буде хороший врожай грибів;

- прилетіли шпаки – прийшла справжня весна;

- багато талої води - багато трави буде в травні;

- вдень жарко, а вночі холодно - погода найближчим часом буде теплою і ясною.

2 квітня іменини Іменини у Сергія, Віктора, Параскеви, Севастіана, Олександри, Клавдії і Микити.

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Календарь, Церква, Именинники, Пам'ятні Події, 2 квітня 2020 року.
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