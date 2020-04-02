У столиці зареєстровано 161 випадок коронавірусу, одна людина померла

Новини України:Віталій Кличко повідомив статистику захворюваності коронавірусом у Києві.

Станом на ранок, у столиці лабораторно підтверджено 161 випадок захворювання на COVID-19. За добу було зареєстровано 29 нових випадків.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"За минулу добу у Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус – 161 людина. На жаль, один випадок – летальний. З лабораторно підтверджених випадків, що ми отримали від Київського лабораторного центру МОЗ України, 19 чоловіків від 22 до 70 років. 70-річна людина, на жаль, померла. Також захворіли 10 жінок віком від 36 до 62 років", - сказав мер міста.

З його слів, із 29 осіб було госпіталізовано 18 паціентів. З них 4 - в клінічну лікарню №5, дев’ятеро – в лікарню №7, ще трьох – в Олександрівську лікарню та двох – до лікарні №3.

"Одинадцять киян, які захворіли, лікуються дома на самоізоляції", - додав Кличко.