Скачать
Четвер, 02.04.2020
В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

У столиці зареєстровано 161 випадок коронавірусу, одна людина померла

У столиці зареєстровано 161 випадок коронавірусу, одна людина померла
13:47 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Віталій Кличко повідомив статистику захворюваності коронавірусом у Києві.

Станом на ранок, у столиці лабораторно підтверджено 161 випадок захворювання на COVID-19. За добу було зареєстровано 29 нових випадків.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"За минулу добу у Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. Кількість киян з підтвердженим діагнозом на коронавірус – 161 людина. На жаль, один випадок – летальний. З лабораторно підтверджених випадків, що ми отримали від Київського лабораторного центру МОЗ України, 19 чоловіків від 22 до 70 років. 70-річна людина, на жаль, померла. Також захворіли 10 жінок віком від 36 до 62 років", - сказав мер міста.

З його слів, із 29 осіб було госпіталізовано 18 паціентів. З них 4 - в клінічну лікарню №5, дев’ятеро – в лікарню №7, ще трьох – в Олександрівську лікарню та двох – до лікарні №3.

"Одинадцять киян, які захворіли, лікуються дома на самоізоляції", - додав Кличко.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виталий Кличко, Мэр, Инфекция, Пандемия, Київ, Столиця, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Добірка привітань в картинках з добрим ранком
02 Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
03 У "Валенсії" поступово одужують футболісти
04 В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
05 У період карантину Укрзалізниця буде безкоштовно перевозити правоохоронців
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США заморожує поставки медичних засобів захисту закордон
США заморожує поставки медичних засобів захисту закордон
За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу
За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу
На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації
На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся