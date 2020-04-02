На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації

Новини України:На Рівненщині зафіксовано 16 випадків захворювання на коронавірус, перевіряється ще 24 підозри.

На Рівненщині станом на 2 квітня з 16 хворих на коронавірус четверо перебувають в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу при Рівненській ОДА інформує: станом на ранок 2 квітня на Рівненщині нових випадків на COVID-19 не зафіксовано. На сьогодні в області — 16 хворих на коронавірус, з яких 4 перебувають в реанімації", — написав очільник ОДА.

З його слів, у Сарненській ЦРЛ проходять лікування 9 пацієнтів, у Рівненській міській лікарні — 7.

"В Рівненський обласний лабораторний центр за допомогою ПЛР-тестів наразі перевіряють 24 підозри на COVID-19. Більшість — з міст Рівне, Дубно, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів. Про результати лабораторних досліджень повідомлю ввечері", — зазначив Коваль.

Він повідомив також, що цієї ночі на Рівненщину прибув вантаж з Кореї: 625 медичних масок, 1200 пар захисних окулярів, а також 3000 ПЛР-тестів. Тести уже передали в Рівненський обласний лабораторний центр.