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Співробітник прес-служби Чорноморця і блогер загинули, рятуючи тварин

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Співробітник прес-служби Чорноморця і блогер загинули, рятуючи тварин
14:33 Сьогодні Телеграф isport.ua

Новини України:Співробітник прес-служби Чорноморця трагічно загинув рятуючи тварин.

Співробітник прес-служби одеського Чорноморця і YouTube блогер каналу Проєкт 43 Олександр Джигалюк трагічно загинув у селі Алтестово (Одеська обл.).

Увечері 31-го березня Олександр зі своїм товаришем вивели на прогулянку собаку. В один момент вона погналася за лисицею і заскочила в нору.

Олександр з товаришем прийняли рішення відвезти маленьких лисенят в до волонтерів, а потім повернулися на пошуки мами і собаки.

На жаль, дерев'яні балки і арка, яку встановили хлопці, не витримала, і їх привалило землею. Це і стало причиною смерті.

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Рятувальники, які прибули на місце події, змогли витягнути тіла чоловіків тільки вранці першого квітня.

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Полиция, Одеса, ФК Чорноморец, Олександр Джигалюк.
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