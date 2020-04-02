Київським медикам не вистачає засобів індивідуального захисту

Новини України:

Медики однієї з Київських лікарень, яка приймає пацієнтів з коронавірусною інфекцією, змушені працювати без відповідних захисних костюмів, адже тих просто немає.

Про це розповіла одна з пацієнток лікарні.

Мова йде про Київську міську клінічну лікарню №6, яка за рішенням міської влади має також приймати на лікування хворих із пневмонією.

Пацієнти повідомляють, що медичні працівники закладу, розташованого у Медмістечку, не забезпечені належним захистом від коронавірусу: вони не мають відповідних костюмів та респіраторів.

Нагадаємо, від початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні захворіло кілька десятків медичних працівників. Найбільш масовий випадок зараження стався у Тернопільській області де захворіли одразу 29 медичних працівників.