Чернівецька область запроваджує заборону на в'їзд та виїзд транспорту

Новини України:Через стрімке поширення коронавірусної інфекції, буде запроваджено режим заборони в'їзду виїзду з області.

У Чернівецькій області опівночі 3 квітня вводиться режим заборони в’їзду та виїзду з області,за винятком декількох видів транспорту.

Про це заявив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

"З 00:00 буде введено режим заборони в’їзду та виїзду з області, крім: перевезення вантажів; транзитного транспорту; транспорту установ які забезпечують життєдіяльність області; транспорту громадян які зареєстровані в Чернівецький області, проживають в ній та повертаються до місця постійного проживання. Прошу всіх врахувати", - зазначив Каспрук.

Як повідомлялося, на Буковині офіційно підтверджено 143 випадки зараження коронавірусом.