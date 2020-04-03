У фельдшера із Броварів не виявили коронавірусну інфекції

Новини України:Дівчина мала підозру на коронавірус, результати ПЛР-тестів все спростували, фельдшер - здорова.

В Броварах на Київщині лабораторний тест на коронавірус у дівчини-фельдшера показав негативний результат.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

"ПЛР-тест, який був зроблений дівчині з підозрою на COVID-19, показав негативний результат", — написав Сапожко.

За його словами, в Броварах є 1 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Як раніше повідомлялося, в Броварах Київської області в жінки, яка працює фельдшером експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Нагадаємо, у Київській області офіційно підтверджено 64 випадки захворювання на COVID-19. Наразі перевіряють 258 підозр.