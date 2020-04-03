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Чат-бот від Національної служби здоров'я України допоможе оцінити ваш стан

Чат-бот від Національної служби здоров'я України допоможе оцінити ваш стан
23:28 Пт, 3 Квітень 2020 Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини України:Чат-бот за допомогою простих питань зможе оцінити ваш стан та запропонувати алгоритм дій.

Національна служба здоров'я України запустила чат-бот для самооцінки стану на коронавірус для тих, хто відчуває симтоми захворювання.

Про це повідомляє  Telegram-канал НСЗУ.

"НСЗУ запустила чат-бот самооцінки стану на COVID-19. Чат-бот допоможе оцінити фактори ризику для тих, хто відчуває симптоми захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що отримавши відповіді на прості питання, бот пропонує відповідний алгоритм дій.

Наприклад: "Якщо у вас є симптоми, дзвоніть вашому сімейному лікарю. У разі, якщо ви ще не маєте сімейного лікаря, - на контакт-центр НСЗУ або на "гарячу лінію" області з питань коронавірусу. При важких симптомах - температура вище ніж 38 та утруднене дихання - дзвоніть на "103".

Випробувати інструмент самооцінки можна за посиланням: nszu.gov.ua.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Чат-бот, НСЗУ, Коронавірус, Covid-19.
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