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Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині

Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині
18:45 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:Медики оцінюють ситуацію в області та висувають свої здогадки.

На Київщині пік захворювання на COVID-19 очікують 20 квітня.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу.

"Область продовжує готуватися до сплеску епідемії в Україні. За попередніми оцінками медиків, можна допустити про те, що пік захворювання на коронавірус у нас може наступити орієнтовно десь ближче до 20 чисел квітня", - сказав Василь Володін.

Нагадаємо, на Київщині зафіксовано вже 70 випадків захворювання на COVID-19.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Київська область, Коронавірус, Covid-19, Василь Володін.
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