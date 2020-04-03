Коли очікувати пік інфікації коронавірусом на Київщині

Новини України:Медики оцінюють ситуацію в області та висувають свої здогадки.

На Київщині пік захворювання на COVID-19 очікують 20 квітня.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу.

"Область продовжує готуватися до сплеску епідемії в Україні. За попередніми оцінками медиків, можна допустити про те, що пік захворювання на коронавірус у нас може наступити орієнтовно десь ближче до 20 чисел квітня", - сказав Василь Володін.

Нагадаємо, на Київщині зафіксовано вже 70 випадків захворювання на COVID-19.