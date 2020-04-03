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У Івано-Франківській області підтверджено 81 випадок коронавірусу

У Івано-Франківській області підтверджено 81 випадок коронавірусу
19:35 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:В Івано-Франківській області померли 5 осіб із виявленим захворюванням COVID-19, загалом у області інфіковано 81 людина.

У Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 81 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків під час звернення на своїй сторінці у Facebook.

"В Івано-Франківській області офіційна є статистика – 81 особа є з коронавірусом, з них 29 івано-франківці", - зазначив Марцінків.

Окрім того, за його словами, проведено 333 швидких тести зі 120 позитивних.

"Зокрема проведено 333 швидких тестів і, на жаль, 120 позитивних тестів було виявлено у місті Івано-Франківську", - додав Марцінків.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 942 випадки COVID-19, 23 людини померли.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Прикарпаття, Івано-Франківськ, Коронавірус, Covid-19, Івано-Франкивська область.
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