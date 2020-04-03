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П'ятниця, 03.04.2020
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Бойовики з початку доби сім разів порушили режим тиші

Бойовики з початку доби сім разів порушили режим тиші
19:50 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:На передовій без постраждалих, проте бойовики відкривали вогонь сім разів.

Незаконні збройні формування з початку доби сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Протягом 3 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, із них чотири рази - з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Для обстрілів позицій об'єднаних сил окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у Facebook у п'ятницю ввечері.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вранці випустив 43 міни калібру 82 мм по захисниках н. п. Павлопіль, а пізніше застосував проти захисників цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Поблизу м. Красногорівки бойовики обстріляли українські позиції зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета, а в районі н. п. Опитне - з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції об'єднаних сил біля н. п. Новотошківське. Ворог випустив по наших опорних пунктах 26 мін калібру 120 мм, біля Новозванівки - 10 мін калібру 82 мм, а для обстрілу в районі Оріхового бойовики застосували міномети калібрів 120 мм - шість мін, 82 мм і станкові протитанкові гранатомети.

"Сьогодні, 3 квітня, втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу об'єднаних сил не зафіксовано", - наголосили в ООС.

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РФ, Фронт, Росія, Донбас, ООС, Бойовики, Війна, Обстріл.
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