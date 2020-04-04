Лікарі черкаських лікарень отримала допомогу від благодійників

Новини України:Черкаські лікарні отримали волонтерську допомогу задля протидії поширення коронавірусу в області.

Першу партію засобів індивідуального захисту, експрес-тести та два портативні відсмоктувачі вручили сьогодні лікарям Черкаської обласної та Черкаської центральної районної лікарень.

Про це йдеться на сторінці у Facebook "Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19" — платформи співпраці влади, бізнесу та громади.

"Представники МХП (виробник курятини "Наша Ряба"- ред.), Благодійна організація "Благодійний фонд "МХП-Громаді" та управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації передали одноразові бахіли, шапочки-берети та фартухи поліетиленові для першочергового захисту лікарів та медперсоналу у разі зростання кількості хворих на коронавірус", — йдеться у повідомленні.

Головний лікар обласної лікарні Олександр Дудник подякував за допомогу і наголосив на важливості першочерговості забезпечення захисту медперсоналу в умовах стрімкого поширення хвороби.

Головний лікар ЦРЛ Микола Гуськов вдячний не лише за обладнання і засоби індивідуального захисту від МХП, а й за продовольчу підтримку закладу, адже на період карантину МХП через ДП Птахофабрика “Перемога Нова” забезпечила заклад своєю продукцією, надавши 150 кг курятини.