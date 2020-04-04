У Києві 25 нових підтверджених випадків коронавірусу

Новини України:Мер Києва Віталій Кличко повідомив про статистику захворюваності на коронавірус у столиці та закликав киян дотримуватись карантину.

У Києві станом на ранок 4 квітня 25 нових підтверджених випадків зараження Covid-19. Загалом у столиці 214 хворих, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Друзі! На сьогодні у столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання Covid-19. Кількість хворих киян збільшилася за минулу добу на 25 осіб. Це: 15 жінок віком від 23 до 65 років, 10 чоловіків віком від 17 до 68 років. Серед тих, хто захворів на коронавірус, ще двоє медиків", - написав Кличко на сторінці у Фейсбуці в суботу вранці.

Мер зазначив, що 10 пацієнтів були госпіталізовані до столичних лікарень, 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Я розумію, як складно витримувати обмежувальні заходи, але доведеться потерпіти. Щоб уберегти себе і тих, хто поруч. Щоб вірус не охопив місто. Бережіть себе!", - підсумував Кличко.

Раніше МОЗ України повідомило, що станом на 10:00 суботи в Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, 28 осіб померли від хвороби.