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На Вінниччині п'ятеро хворих на коронавірус перебувають у тяжкому стані

На Вінниччині п'ятеро хворих на коронавірус перебувають у тяжкому стані
14:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Стаціонарно лікується сорок один хворий на коронавірус, з них п’ятеро – у стабільно тяжкому стані, у тому числі, одна дитина. Лікуються амбулаторно 25 осіб.

На Вінниччині станом на ранок суботи, 4 квітня, кількість хворих з СOVID-19 зросла на сім і сягнула 66, з них п’ятеро - у тяжкому стані. Про це на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Станом на 10.00 суботи у Вінницькій області зареєстровано 148 підозр на коронавірусну інфекцію. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 66 випадків СOVID-19, в тому числі, у шести дітей (двох у Вінниці, одного – в Чернівецькому і трьох у Гайсинському районах). У 75 випадках коронавірус не виявлено, зразки від 7 осіб ще досліджуються», - повідомив Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 47 випадків. Вісім випадків захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсині, по два – у Вінницькому, Крижопільському, Хмільницькому і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Липовецькому районах та м. Ладижин.

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Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні 3400 ПЛР-тестів. Усього в лабораторіях області протестовано 1140 зразків матеріалів.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

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Винниччина, Хвороба, Лікування, Коронавірус.
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