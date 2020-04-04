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Субота, 04.04.2020
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Окупанти гатять із забороненої зброї, втрат немає

Окупанти гатять із забороненої зброї, втрат немає
15:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Внаслідок обстрілів бойових втрат серед захисників України немає.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє штаб ООС.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 08.55 від Золотого-5 окупанти випустили дві міни калібру 82 мм та вели вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів по наших оборонцях Оріхового. О 09.20 з напрямку від окупованого села Сигнальне, бойовики застосували великокаліберні кулемети по наших захисниках селища Славне.

За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях

З 09.30 також з великокаліберних кулеметів окупанти розпочали обстріл оборонців Водяного.

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Донбас, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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