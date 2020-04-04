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Субота, 04.04.2020
За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
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За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях

За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях
10:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:

Протягом минулої доби, 3 квітня, збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби", - йдеться в повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 10 обстрілів.

Зранку противник випустив 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя, а після обіду застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

З напрямку населеного пункту Каштанове окупанти надвечір обстріляли опорні пункти поблизу Авдіївки, випустивши вісім мін калібру 82 мм, згодом противник відкрив вогонь по цій ділянці зі стрілецької зброї. Враховуючи небезпеку, яка виникла внаслідок застосування російськими найманцями мінометів, підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення злочинних дій ворога.

Поблизу Красногорівки окупанти двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також упродовж доби противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру по околицях Кам’янки і Новотроїцького, а в районі Опитного двічі застосував великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Українські захисники вчасно реагували на кожен обстріл з боку окупаційних військ та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

Шість обстрілів українських позицій зафіксовано у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Поблизу селища міського типу Новотошківське ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти випустили 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 26 мін калібру 120 мм.

В районі села Оріхове, що поблизу Новотошківського, російські збройні формування застосували міномети калібрів 120 мм (6 мін), 82 мм (5 мін) та станкові протитанкові гранатомети (5 пострілів). А по опорних пунктах біля Новозванівки противник випустив 10 мін 82-го калібру.

З мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли захисників Луганського.

Під час обстрілів минулої доби наші військовослужбовці проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на всі вогневі провокації, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму "тиші". Втрат серед українських захисників не було.

За попередніми даними розвідки, 3 квітня військовослужбовці Об’єднаних сил ліквідували трьох російських окупантів.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, зазначають у штабі ООС.

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РФ, Росія, Донбас, ЗСУ, ООС, Бойовики.
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