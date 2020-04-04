Кличко: Пів мільйона киян пішли у відпустки за свій рахунок

Новини України:За словами мера Києва, Президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.

У Києві приблизно пів мільйона людей вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу. І без державної допомоги столична влада не зможе їх фінансово підтримувати. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві, за нашими підрахунками, приблизно пів мільйона людей взяли відпустки за свій рахунок. Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей. Я це питання підняв на селекторній нараді з Президентом та Прем’єр-міністром. І Президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет жодного міста не витримає такого навантаження», – сказав Кличко.

«Ми сподіваємося, що найближчими днями отримаємо інформацію. Тому що люди чекають, і напруга зростає. Нам потрібно надавати людям інформацію – що їх очікує», – додав Кличко.

Кличко зауважив, що багато питань, які стосуються протидії поширенню коронавірусу та забезпечення лікарень необхідним обладнанням та засобами індивідуального захисту для медиків місто вирішує своїми силами, але в питанні підтримки вимушено непрацюючих містян необхідна допомога держави.

«Нам потрібно розробити алгоритм і разом, об’єднавши зусилля, визначитися, як ми будемо діяти далі, якими будуть кроки щодо економіки міст і держави», – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.