Окупанти обстріляли селище, поранено місцеву жительку

Новини України:Жінку доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу.

4 квітня, зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецького, у результаті розриву гранати місцева жителька отримала осколкове поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

"Сьогодні, 4 квітня, близько 17.00, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту неподалік лінії розмежування. Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецького, який значно віддалений від позицій Об’єднаних сил. В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК та цивільно-військового співробітництва ОС. Обставини з’ясовуються.

"Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних місцевих мешканців та знову підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму", - додали у штабі.