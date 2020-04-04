Батька Святослава Вакарчука поховають на Личаківському кладовищі у Львові

Новини України:4 квітня, помер колишній міністр освіти, батько лідера "Голосу" Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.

Ексміністра освіти, батько лідера "Голосу" Святослава Вакарчука Івана Вакарчука поховають на Личаківському кладовищі у Львові. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

“Герой України, Львів’янин року, великий ректор. Людина честі і слова. Той, яким пишається вся країна і наше місто. На прохання родини похорон Івана Олександровича відбудеться камерно. Поховають на Личаківському кладовищі. Пам’ятатимемо і сумуємо”, — написав Садовий.

Івану Вакарчуку було 74 роки. Він був українським фізиком, політиком і громадським діячем.

Вакарчук був міністром освіти і науки України у 2007–2010 рр. Очолював кафедру теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка.