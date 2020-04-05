У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)

Новини України:У транспорті можна перебувати виключно в масці чи респіраторі.

Згідно з постановою Кабміну, з понеділка, 6 квітня, в Україні посилюється карантинний режим, зокрема мають припинитися автобусні перевезення. У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме. Про це у Facebook написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

"За інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що такий вимушений захід, напевно, правильний. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу. Тому, порадившись із юристами, я ухвалив наступне рішення - завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути! Керуюся Постановою Кабінету міністрів від 2 квітня 2020 р. № 255", - написав Буряк.

Він наголосив, що 6 квітня великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше. У транспорті можна перебувати виключно в масці чи респіраторі.

У разі, якщо Кабмін видасть нову постанову, в Запоріжжі зберуть засідання штабу та будуть оперативно ухвалювати відповідні рішення.

Раніше повідомлялося, що з 6 квітня не можна відвідувати парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, ходити групами більш ніж 2 людини, дітям до 14 років не можна виходити без супроводу дорослих.

У Запоріжжі на карантин закривається острів Хортиця.

Як повідомлялося, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

Фото: Facebook, Володимир Буряк