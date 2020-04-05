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Троє українців хотіли втекти від самоізоляції за кордон

Троє українців хотіли втекти від самоізоляції за кордон
14:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ДПС України

Новини України:Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.

Співробітники Державної прикордонної служби минулої доби виявили трьох українців, які порушили терміни самоізоляції. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

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Також зазначається, що співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України.

"Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих – це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами", - зауважують в ДПСУ.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

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"Кордон", Прикордонники, Втеча, Самоізоляція.
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