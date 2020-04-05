Скачать
Неділя, 05.04.2020
Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
Туреччина евакуювала з України ще 103 своїх громадян
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!

На полігоні "Десна" тестують модернізований танк Т-72

Дивіться фото (3)
На полігоні "Десна" тестують модернізований танк Т-72
15:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Міноборони

Новини України:Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

На полігоні "Десна" проходять випробування дослідного зразка танка Т-72, який виготовлений для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На полігоні "Десна", що на Чернігівщині, фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, що виготовлений для потреб Збройних сил України. Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації", - зазначається у повідомленні.

На дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, здійснена заміна елементів ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)

Планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.

Фото: Пресслужба Міноборони

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Полигон, Т-72, минобороні, Випробовування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
02 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
03 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
04 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
05 В день народження Хіта Леджера, згадуємо, як створювалась роль лиходія Джокера
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На завтра прогнозують до +18°
На завтра прогнозують до +18°
У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)
У Запоріжжі громадський транспорт буде працювати попри карантин (Фото)
Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ
Окупанти обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся