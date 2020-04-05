На полігоні "Десна" тестують модернізований танк Т-72

Новини України:Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

На полігоні "Десна" проходять випробування дослідного зразка танка Т-72, який виготовлений для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На полігоні "Десна", що на Чернігівщині, фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, що виготовлений для потреб Збройних сил України. Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації", - зазначається у повідомленні.

На дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, здійснена заміна елементів ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

Планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.

Фото: Пресслужба Міноборони