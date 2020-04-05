На Буковині двоє дітей з підозрою на коронавірус перебувають у реанімації

Новини України:У Чернівецькій області зафіксували 220 випадків захворювання на коронавірус.

В реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей, в яких підозрюють коронавірус. Їхній стан - середньої важкості. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"Станом на 14:00 5 квітня, у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Їхній стан середньо важкий, обоє – на кисневій дотації" - йдеться у повідомленні.

Крім того, троє пацієнтів з Буковини перебувають у критичному стані, підключені до апаратів ШВЛ. У двох із них коронавірус підтверджений, третій потрапив до лікарні лише цієї ночі. Його аналізи перевірять на COVID-19.

Ще четверо пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірусу та шестеро із підозрою на нього лікуються у реанімаціях обласної, міської та двох районних лікарнях. Усі вони перебувають у важкому стані.

Як повідомлялося, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.