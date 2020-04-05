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Радіаційний фон у Чорнобильській зоні у межах норми

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні у межах норми
18:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У другій половині дня ситуація стабілізується, а така ж ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів.

Радіаційний фон по Києву не перевищує природних фонових значень. Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"Радіаційний фон по м. Києву у межах норми, не перевищує природних фонових значень", - повідомили у ДСНС.

Раніше у ДСНС повідомили, що вранці 5 квітня у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

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Як повідомлялося, 5 квітня у Чорнобильській зоні вогнеборці продовжують боротися з пожежею. Загалом пожежа в Чорнобильській зоні охопила майже 100 гектарів.

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Смог, ДСНС, Київ, Пожежа, Чорнобильска зона.
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