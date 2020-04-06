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Бойовики 13 разів порушили режим "тиші" на Сході України

Бойовики 13 разів порушили режим "тиші" на Сході України
09:53 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:За минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння. Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За допомогою чергових вогневих засобів українські захисники вживали необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи для припинення обстрілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” учора зафіксовано 11 обстрілів.

  • По опівночі 5 квітня російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки.

  • Зранку ворог випустив чотири міни 120-го калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а в другій половині дня двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.

  • З гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти упродовж дня тричі обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки.

  • Проти оборонців Водяного противник застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також з кулеметів великого калібру ворог обстріляв наші позиції поблизу Богданівки.

“Для припинення активності окупантів у цьому районі на кожен обстріл Об’єднані сили відповіли ефективним застосуванням наявних вогневих засобів”, - повідомили військовослужбовці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації з міномету калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї - оборонців Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби наші військовослужбовці давали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутись до дотримання режиму “тиші”.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 05 квітня наші підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва “КАМАЗ” і “Урал”, а також один безпілотний літальний апарат “Застава”, виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.

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З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Все по темі:

ДНР, ЛНР, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Збройні формування, Режим тиші, Порушення.
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