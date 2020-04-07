В Офісі Президента попередили про жорстке контролювання ринків України

Новини України:Продуктові ринки в Україні під час карантину, вирішили контролювати жорсткіше.

Про це повідомили УНН у пресслужбі ОПУ за підсумками щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19.

"На нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки", - вказали в ОПУ.

Національна поліція при цьому відзвітувала, що за період карантину значно зменшилася кількість злочинів, кількість дорожньо-транспортних пригод знизилася на 63%.

Нагадаємо, Зеленський взявся за проблему з масками в аптеках.