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В Офісі Президента попередили про жорстке контролювання ринків України

В Офісі Президента попередили про жорстке контролювання ринків України
06:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Продуктові ринки в Україні під час карантину, вирішили контролювати жорсткіше.

Про це повідомили УНН у пресслужбі ОПУ за підсумками щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19.

"На нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки", - вказали в ОПУ.

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Національна поліція при цьому відзвітувала, що за період карантину значно зменшилася кількість злочинів, кількість дорожньо-транспортних пригод знизилася на 63%.

Нагадаємо, Зеленський взявся за проблему з масками в аптеках.

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Все по темі:

Контроль, ОПУ, Україна, Регіони, Продавці, Ринки, Торгові площі, Санітарні норми.
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