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6-го квітня збройні формування РФ вісім разів обстріляли позиції ООС

6-го квітня збройні формування РФ вісім разів обстріляли позиції ООС
08:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням мінометів 120 і 82 калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути відведені від лінії розмежування. Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З метою припинення ворожих провокацій та ліквідації загрози для життя і здоров’я військовослужбовців наші воїни застосували чергові вогневі засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, де зафіксовано шість обстрілів:

  • Зранку російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. З напрямку населеного пункту Набережне вони випустили вісім мін калібру 82 мм, а також застосували озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

  • По обіді ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру по наших захисниках в районі селища Кам’янка.

  • П’ять мін калібру 120 мм противник випустив з напрямку населеного пункту Старомихайлівка по околицях Красногорівки. На цій ділянці російські найманці також застосували станкові протитанкові гранатомети.

  • Увечері окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї захисників Старогнатівки, а з великокаліберних кулеметів - оборонців Авдіївки.

“Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню”, - повідомили військовослужбовці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупаційні війська з напрямку населеного пункту Калинове обстріляли позицій Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка і Новоолександрівка. В бік українських захисників противник випустив п’ять мінометних мін 120-го калібру та чотири міни калібру 82 мм. “Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, після чого ворог відмовився від подальших провокацій наших підрозділів”, - зазначили у штабі.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

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За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Конфликт, ДНР, ЛНР, Схід, ЗСУ, ООС, Російська Федерація, Режим тиші, Порушення, Домовленості.
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