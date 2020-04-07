6-го квітня збройні формування РФ вісім разів обстріляли позиції ООС

Новини України:Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням мінометів 120 і 82 калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути відведені від лінії розмежування. Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З метою припинення ворожих провокацій та ліквідації загрози для життя і здоров’я військовослужбовців наші воїни застосували чергові вогневі засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, де зафіксовано шість обстрілів:

Зранку російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. З напрямку населеного пункту Набережне вони випустили вісім мін калібру 82 мм, а також застосували озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.

По обіді ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру по наших захисниках в районі селища Кам’янка.

П’ять мін калібру 120 мм противник випустив з напрямку населеного пункту Старомихайлівка по околицях Красногорівки. На цій ділянці російські найманці також застосували станкові протитанкові гранатомети.

Увечері окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї захисників Старогнатівки, а з великокаліберних кулеметів - оборонців Авдіївки.

“Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню”, - повідомили військовослужбовці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупаційні війська з напрямку населеного пункту Калинове обстріляли позицій Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новозванівка і Новоолександрівка. В бік українських захисників противник випустив п’ять мінометних мін 120-го калібру та чотири міни калібру 82 мм. “Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню, після чого ворог відмовився від подальших провокацій наших підрозділів”, - зазначили у штабі.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.