У Києві 207 осіб перебувають на двотижневій обсервації

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У Києві 207 людей перебувають на двотижневій обсервації.

Про це на брифінгу поінформував мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні 207 людей перебувають на двотижневій обсервації в столиці. Днями мають прибути ще кілька літаків з українцями, котрі повертаються з-за кордону. Скільки серед них буде киян, нам інформацію поки не надали", - сказав Кличко.

За його словами, міська влада підготувала 4 бази для обсервації тих киян, які повертаються з-за кордону. Таким чином, Київ тепер може надати 3 тис. місць для тих, хто проходитиме обсервацію, повідомив Кличко. "Уряд своїм рішенням запровадив обов’язкову процедуру обсервації для всіх, хто прибуває з-за кордону. Кілька готелів та баз відпочинку для обсервації підготували міністерства, це об’єкти, що перебувають на їх балансі. Столиця також підготувала 4 таких бази для киян", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у Києві зафіксовано 279 підтверджених випадків COVID-19. Кількість хворих за минулу добу збільшилася на 12 осіб.