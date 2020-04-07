Миколаївський інфекційний центр немає коштів на зарплату медпрацівникам

Новини України:На думку головного лікаря, в умовах "гроші за пацієнтом" центр працювати не може і не повинен.

Директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань (колишня обласна інфекційна лікарня) Світлана Федорова стверджує, що лікарня наразі не має коштів на виплату зарплати співробітникам. Про це вона повідомила у коментарі у Facebook.

"На сьогодні у нас все сумно: Національна служба здоровя (НСЗУ) поки що нічого не виділила, через 3 дні аванс, платити людям нічим. Підписали договір з НСЗУ всього на один пакет", - повідомила Федорова.

Вона також зауважила, що з незрозумілих причин їм відмовили в пакеті "амбулаторному". Навіть якщо потім НСЗУ виділить гроші, то все одно не те, що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить, додала Федорова.

«І якщо нас не підтримають місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра», - зазначила Федорова.

Як уже повідомлялося, Миколаївська обласна рада виділила 10 млн грн на доплату медикам, проте досі ці гроші до лікарні не дійшли, через непорозуміння з облдержадміністрацією.