З Харкова до Києва доправили 18 військових на лікування

Новини України:За словами військових медиків, стан їх здоров’я визначається, як стабільний.

Одинадцять поранених, п’ять хворих та двоє травмованих військовослужбовців доправили з Харкова до Центрального військового госпіталю в Києві та інших лікувальних закладів. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 07 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові, здійснено планову медичну евакуацію. Поранені проходили лікування у Харкові де військові лікарі стабілізували їх стан та підготували військових до наступного етапу лікування. Так медичним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України одинадцять поранених, п’ять хворих та двоє травмованих військовослужбовців прибули до військового сектору аеродрому «Бориспіль»», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спеціалізованим транспортом вісьмох військових доправили до Національного військово-медичного клінічного центру у Києві, а дев’ятьох - до Ірпінського військового госпіталю. Також повідомляється, що військовослужбовець Державної прикордонної служби, продовжуватиме лікування у медичному закладі свого відомства.

У пресслужбі також повідомили, що українські воїни наразі розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час поранені забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації.