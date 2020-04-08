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Винницький машинобудівний завод розпочав виробництво дезінфікуючих рамок

Винницький машинобудівний завод розпочав виробництво дезінфікуючих рамок
12:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Через поширення коронавірусної інфекції в Україні з березня введено карантинні заходи.

На Вінниччині Барський машинобудівний завод розпочав виробництво дезінфікуючих рамок, які розприскують засоби для знезараження. Про це повідомили головний інженер ПРАТ «Барський машинобудівний завод» Олександр Лотоцький.

«Ми запустили їх у виробництво з огляду на потреби, які виникли під час епідемії коронавірусу. Розробили їх буквально за кілька днів, і вже готові постачати споживачам. Першу рамку встановили у Барській районній лікарні», - розповів Лотоцький.

За його словами, підприємство вже приймає замовлення на виготовлення дезінфікуючих рамок і наразі виготовляє десять таких пристроїв для медичних установ Вінниччини.

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Дезинфікуючий пристрій, який встановлюють на вході до приміщень, підприємство готове постачати споживачам за прийнятного ціною - по 14 тис. грн у повній комплектації.

Датчики рамки працюють 5 секунд. Цього вистачає, аби зреагувати на людину, яка проходить через рамку, і увімкнути розприскувач сертифікованого дезінфекційного засобу. Розпилювачі спрацьовують на рівні плечей та попереку.

ПРАТ «Барський машинобудівний завод» спеціалізується на виробництві обладнання для харчової промисловості, опалювальних котлів різних типів, сміттєсортувальних станцій та промислових насосів.

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Карантин, Инфекция, Дезинфекция, Вінниця, Україна.
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