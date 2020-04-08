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Минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень тиші

Минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень тиші
07:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Упродовж 07 квітня збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Один з обстрілів ворог здійснив за допомогою безпілотного літального апарата. Українські захисники вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили збройні провокації", - йдеться у повідомленні.

Шість порушень режиму "Тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Кам’янки противник відкривав вогонь двічі, випустивши по позиціях Об’єднаних сил вісім мін калібру 82 мм та застосувавши станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Українські опорні пункти біля Мар’їнки і Авдіївки окупанти обстріляли зі гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По позиціях на околицях Опитного ворог застосував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, завдяки чому окупанти згорнули свою активність у цьому районі.

Також зазначається, що учора, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснили підступний обстріл цивільного автомобіля біля міста Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ здійснили чотири обстріли. Усі – із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

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Так, минулої доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по околицях Новотошківського та Новозванівки – загалом 9 мін.

З вогневих позицій поблизу окупованого села Калинове-Борщувате російські найманці випустили чотири міни калібру 82 мм по позиціях ЗСУ біля Новоолександрівки та п’ять мін цього ж калібру в бік Попасної.

За добу, що минула, втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Усі вогневі провокації, на які наважилися окупаційні війська сьомого квітня, були якісно та вчасно припинені нашими підрозділами. У підсумку ворог був змушений повернутись до дотримання режиму припинення вогню.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 07 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця та пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс.

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08 квітня по опівночі російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції біля села Павлопіль в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". З напрямку окупованого Набережного противник випустив 20 мін. А над ранок ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по оборонцях Мар’їнки. У відповідь українські воїни застосовували штатне озброєння та подавили ворожу вогневу активність.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Німеччина, Обстріл, Порушення тиші.
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