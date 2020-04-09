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Четвер, 09.04.2020
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До +23 на всій території України: детальний прогноз погоди на 9 квітня

До +23 на всій території України: детальний прогноз погоди на 9 квітня
08:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Найтепліше буде у західних областях.

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 квітня в Україні без опадів, температура до +23°.

Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура вночі до +2°, вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +1°, вдень до +19°.

На заході України сонячно. Температура вночі до +5°, вдень до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +8°, вдень до +18°. У центрі без опадів, температура вночі до +3°, вдень до +20°.

1,5 мільйона інфікованих зареєстрували у світі на COVID-19

За народним прогнозом, 9 квітня - день Мотрони. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.

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Погода, Карта, Синоптики, Весна, Потепління, Регіони, Квітень, 9 квітня.
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