До +23 на всій території України: детальний прогноз погоди на 9 квітня

Новини України:Найтепліше буде у західних областях.

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 квітня в Україні без опадів, температура до +23°.

Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура вночі до +2°, вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +1°, вдень до +19°.

На заході України сонячно. Температура вночі до +5°, вдень до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +8°, вдень до +18°. У центрі без опадів, температура вночі до +3°, вдень до +20°.

За народним прогнозом, 9 квітня - день Мотрони. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.