До +23 на всій території України: детальний прогноз погоди на 9 квітня

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 квітня в Україні без опадів, температура до +23°.
Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура вночі до +2°, вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +1°, вдень до +19°.
На заході України сонячно. Температура вночі до +5°, вдень до +23°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +8°, вдень до +18°. У центрі без опадів, температура вночі до +3°, вдень до +20°.
За народним прогнозом, 9 квітня - день Мотрони. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.