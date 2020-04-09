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1,5 мільйона інфікованих зареєстрували у світі на COVID-19

1,5 мільйона інфікованих зареєстрували у світі на COVID-19
07:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Всього у світі 1514866 інфікованих. У свою чергу, одужали 329492 людини.

Станом на 4:22 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 88444 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 17669 осіб, в Іспанії – 14792, США - 14768 і Франції - 10869. У Китаї за останню добу не зафіксовано жодної смерті, загалом - 3337 осіб.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (431838), Іспанія (148220), Італія (139422), Франція (113982), Німеччина (113296), Іран (64586) та Велика Британія (61474).

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.

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Пандемия, Світ, Covid-19, SARS-CoV-2, Інфіковані, Заражені, Сатистика, Врус.
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