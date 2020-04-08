Ті, кого відправили працювати вдома на карантині, вже пошвидше хочуть в офіс

Новини України:Думка співробітників про перехід на віддалену роботу.

Ми дізналися думку користувачів про перехід на віддалену роботу через коронавірус.

Результати опитування наступні:

Опитано було 1500 осіб. З будинку працюють 45% опитаних. Решта 54% розповіли, що працюють в колишньому режимі. Причини — специфіка роботи або відмова керівництва перевести співробітників на роботу з дому.

Працювати з дому подобається третини респондентів (29%). Вони зазначили, що добре справляються з робочими обов'язками. 7% сказали, що після переходу на віддалену роботу їх продуктивність знизилася. Кожен десятий заявив, що хоче повернутися в офіс — тому що там комфортніше працювати.

Компанії переводять працівників на віддалену роботу через поширення коронавірусу. Деякі роботодавці вводять режим "домашній офіс" частково або надають вибір співробітникам.