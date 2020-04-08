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Ті, кого відправили працювати вдома на карантині, вже пошвидше хочуть в офіс

Ті, кого відправили працювати вдома на карантині, вже пошвидше хочуть в офіс
23:31 Ср, 8 Квітень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини України:Думка співробітників про перехід на віддалену роботу.

Ми дізналися думку користувачів про перехід на віддалену роботу через коронавірус.

Результати опитування наступні:

Опитано було 1500 осіб. З будинку працюють 45% опитаних. Решта 54% розповіли, що працюють в колишньому режимі. Причини — специфіка роботи або відмова керівництва перевести співробітників на роботу з дому.

Працювати з дому подобається третини респондентів (29%). Вони зазначили, що добре справляються з робочими обов'язками. 7% сказали, що після переходу на віддалену роботу їх продуктивність знизилася. Кожен десятий заявив, що хоче повернутися в офіс — тому що там комфортніше працювати.

Розкриваємо свої приховані таланти на карантині

Компанії переводять працівників на віддалену роботу через поширення коронавірусу. Деякі роботодавці вводять режим "домашній офіс" частково або надають вибір співробітникам.

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Робота, Карантин, Працівник, Віддалена робота.
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