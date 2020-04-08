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Розкриваємо свої приховані таланти на карантині
Розкриваємо свої приховані таланти на карантині

Розкриваємо свої приховані таланти на карантині

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Розкриваємо свої приховані таланти на карантині
14:24 Сьогодні Телеграф Телеграф Фото: Pinterest

Новини України:На карантині ви можете не тільки робити зарядки, годувати дітей чи робити безкінечні приборки. Також, за цей дорогоцінний час, ви можете спробувати себе в різн

  • 1

     

    За цей дорогоцінний час, ви можете спробувати себе в різних творчих, технологічних чи кулінарних здібностях. Адже у звичайні дні ви не встигаєте розкривати свої приховані тананти.

    Тож пропонуємо вам наступні варіанти прихованих навичок:

    Малювання:

    А раптом всередині вас живе прихований Леонардо да Вінчі. Спробуйте дістати фарби, полотно, або звичайний олівець та блокнот і почніть творити. Звичайно, якщо ви зовсім перший раз берете подібні приладдя, то краще скористатися відео-уроками.

  • 2

    Кулінарія:

    Якщо ти завжди хотіла спробувати "витворяти" на кухні щось цікавеньке, тож на карантині самий час спробувати, знайди найцікавіші рецепти, телеграм-канали з рецептами, або рецепти в малюнках і мерщій готувати. Якщо тобі це раніше було взагалі не цікаво, можливо тепер, у спокої ти спробуєш щось приготувати і це не буде про поспіхах, а зважено, за рецептом.

  • 3

    Макіяж:

    Якщо раніше у тебе не вистачало часу навіть накласти тональну основу на обиччя та на туш для вій, то тепер у тебе безліч часу щоб спробувати не тільки зробити повноцінний макіяж, а і цікаві варіації макіяжу, прочитати модні тенденції та сучасні трендові новинки у косметології.

  • 4

    Література/письментво:

     

    Пропонуємо також спробувати себе у ролі письменника, або достатньо про людини, яка гарно пише свої думки. дивлячись, як тобі зручніше буде почати цей навик. Якщо у тебе гарно складаються думки у голові і ти любиш створювати майже не історії у своїй голові, то тобі точно варто спробувати написати якийсь нарис, есе або навіть невеличку книгу. Можливо в тебе вийде шедевр про карантин, ніхто не знає напевно.

  • 5

    Фотографування:

    Якщо ти той тип людей, який полюбляє фото, чи гарні картинки, але не мав часу на те, щоб робити самому гарні кадри, настув час спробувати.

    Коли ти сам робиш шедеври або навіть кадри сам, це радує не тільки око, а і серце. І не важливо, на телефон він зроблений, чи на проф-фотоапарат. Тож радимо шукати ідеї на різних фото-порталах і втілювати їх у життя.

  • 6

    Танці:

    Коли грає музика ти не можеш втриматися і танцюєш? Під час карантину свої навички, або навіть просто "подригування" під музику ти можеш розвинути до вищого рівня. За допомогою відео-уроків, зручного одягу це цілком можливо. Якщо не вистачає натхнення, можеш переглянути усі фільми "Крок вперед".

Вуличні художники присвячують графіті коронавірусу (Фото)

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Поради, Творчість, Таланти, Приховані таланти.
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