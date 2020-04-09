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В Україну заїхало 14 вантажівок з боку Росії на окупанованих територіях

В Україну заїхало 14 вантажівок з боку Росії на окупанованих територіях
09:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Спостерігачі ОБСЄ протягом 1 години спостереження на окупованій Донеччині зафіксували, як в Україну в’їхали 14 вантажівок з Росії.

Про це повідомляється щоденному звіті СММ ОБСЄ № 83/2020 від 8 квітня 2020 року, передає кореспондент Укрінформу.

"Упродовж приблизно однієї години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) члени патруля Місії бачили, що в Україну в’їхали 14 тентованих вантажівок (6 з російськими номерними знаками та 8 із табличками "ДНР") й увійшли 9 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку), а з України вийшли 5 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку)", - йдеться у звіті.

Водночас, що упродовж 15-хвилинного спостереження в пункті пропуску поблизу н. п. Маринівка (78 км на схід від Донецька) команда СММ не зафіксувала руху в напрямку України, тоді як з України виїхала 1 тентована вантажівка з табличками "ДНР".

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Упродовж приблизно 20 хвилин спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Улянівське (61 км на південний схід від Донецька) команда Місії знову зауважила, що "прикордонний пункт пропуску як і раніше зачинений".

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Все по темі:

Луганщина, Росія, Донбас, "Кордон", Схід, Україна, Бойовики, Регіони, Окупановані території.
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