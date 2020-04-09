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Укравтодор попри карантин продовжує роботи на об'єктах

Укравтодор попри карантин продовжує роботи на об'єктах
15:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) незважаючи на карантинний режим проводить ремонтно-будівельні роботи на 150 об'єктах.

Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час онлайн-прессконференції 9 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попри карантинний режим програма "Велике будівництво", ініційована Президентом Володимиром Зеленським, триває. На сьогоднішній день ми працюємо на 150 об'єктах в 22 областях. Кожного тижня ми додаємо нові об'єкти. Приблизно будівництво розпочалось на 40% проєктах, запланованих на цей рік", - сказав Кубраков.

Зокрема від сьогодні, 9 квітня розпочинається будівництво дороги з міста Сєверодонецьк до Станиці Луганської, яке за планом має бути завершене всередині липня. За словами Кубракова, наразі за планом також відбувається будівництво дороги Н-31 Дніпро-Решетіливка, яке має бути завершене до кінця року.

Очільник Укравтодору підкреслив, що проєкти "Великого будівництва" наразі є пріоритетними для уряду і тому їхнє фінансування, згідно з проєктом змін до Державного бюджету України на 2020 рік, не скорочується.

Укравтодор цього року планує залучити на будівництво та ремонт доріг 85,8 млрд гривень: 31,5 млрд грн з коштів Дорожнього фонду, 19,3 млрд грн запозичень під державні гарантії та 35 млрд грн, які будуть розподілені з коштів, отриманих Україною від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

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Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні. Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

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Все по темі:

Укравтодор, Велике будівництво, Дороги України, Ремонтно-будівельні роботи, Державне агентство автомобільних доріг України, Об'єкти.
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