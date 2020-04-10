Скачать
П'ятниця, 10.04.2020
Джонсон через місяць може повернутись до роботи
Джонсон через місяць може повернутись до роботи
Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР
Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР
Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку
Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку
Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером (Фото)
Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером (Фото)

На Київщині вже підтвердили 140 випадків коронавірусу

На Київщині вже підтвердили 140 випадків коронавірусу
12:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Померло на Київщині 5 інфікованих коронавірусом (нових випадків за добу немає).

У Київській області станом на ранок 10 квітня підтверджено 140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 7 - за добу. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 10 квітня 2020 року офіційно підтверджено 140 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу підтверджено 7 нових випадків", - повідомили в ОДА.

Зокрема, в Обухівському районі зареєстровано 34 випадки COVID-19 (смт. Козин - 19, с. Романків - 3, м. Українка - 6, м. Обухів - 6 ).

У Києво-Святошинському районі є 41 такий хворий ( с. Гатне - 5, с. Лісники - 5, м. Вишневе - 5, м. Боярка - 4, с. Софіївська Борщагівка - 8, с. Дмитрівка - 2, с. Тарасівка - 2; Крюковщина - 7, с. Святопетрівське – 2, с. Кременище - 1).

До лікарні імені Мечникова у Дніпрі надійшли двоє тяжких хворих на COVID -19

Один випадок захворювання підтверджено у Білоцерківському районі (с. Фурси), 2 – у Бориспільському (с. Гнідин); 5 – у Броварському (с. Зазим’я, Княжичі - по 2 випадки, смт. Калита – 1 випадок), 3 – у Васильківському (с. Рославичі); 2 – у Макарівському (с. Мостище, с. Лишня); 2 – у Миронівському (с. Маслівка).

По одному випадку зафіксовано у Переяслав-Хмельницькому районі (с. Пристроми), Поліському, у Ставищенському районах, у смт. Бородянка, м. Васильків, у смт. Ворзель, м. Гостомель, смт. Коцюбинське, смт. Ставище.

Крім того, 9 хворих з COVID-19 виявлено у м. Бориспіль, 6 – у м. Буча, 5 – м. Вишгород, 4 – у м. Біла Церква, 5 – у м. Бровари, 9 – м. Ірпінь, 3 – м. Фастів.

У ЗСУ зафіксували вже вісім випадків коронавірусу

З них на стаціонарному лікуванні перебуває 44 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 96 осіб.

Серед них 10 дітей: 3 у смт Козин; по одному - у м.Обухів; с. Лісники; с. Гатне; с. С. Борщагівка; м. Бориспіль, м. Ірпінь і Поліському районі.

Одужало шестеро: 21-річна жінка у м. Бровари; 51-річний чоловік з м. Біла Церква; 34-річна жінка у с. Дмитрівка; 60-річна жінка у м. Обухів, 41-річний чоловік у Ставищенському районі, 41-річний чоловік у смт Козин.

Підозру на зараження мають 583 особи, найбільше - у Києво-Святошинському (152) та в Обухівському (70) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1607 контактними особами.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Хвороба, Коронавірус, Київщина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо працівникам сільського господарства: Google презентувала новий Doodle
02 Володимиру Зеленському зробили тест на коронавірус
03 Оголошено музичний конкурс серед баскетбольних фанів
04 Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
05 Яка користь від молока перед сном
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки
ЄС закликав покарати режим Асада за хімічні атаки
Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ
Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ
Рятувальники продовжують боротись із пожежами в Чорнобильській зоні (Відео)
Рятувальники продовжують боротись із пожежами в Чорнобильській зоні (Відео)
Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся