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На Волині та Львівщині заборонили виходити з дому на вихідні

На Волині та Львівщині заборонили виходити з дому на вихідні
13:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Аналогічні заходи анонсували голови Київської та Івано-Франківської обладміністрацій.

На Волині і Львівщині у вихідні і святкові дні вводитимуть режим максимального обмеження пересування. Про це сьогодні, 10 квітня, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області вводиться режим максимального обмеження пересування. Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 год. понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в ОДА, до додаткових обмежувальних заходів вдаються, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні. Таке рішення прийняте на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулась під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 9 квітня.

На Київщині вже підтвердили 140 випадків коронавірусу

Напередодні, у четвер, з аналогічним закликом до мешканців Львівщини звернувся голова ОДА Максим Козицький.

"Прошу вас утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних. Від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка. Ці обмеження вводяться задля збереження нашого з вами здоров’я та мінімізації поширення захворюваності серед населення", - зазначив очільник Львівщини.

Як повідомлялося, аналогічні заходи анонсували голови Київської та Івано-Франківської обладміністрацій.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

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Карантин, Волинь, Заборона, Львівщина, Коронавірус.
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