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На Закарпатті також заборонили на вихідних виходити з дому

На Закарпатті також заборонили на вихідних виходити з дому
13:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У містах проводитимуть санітарну обробку протягом усіх вихідних.

На Закарпатті прийняли рішення про введення максимального обмеження пересування в області з 13 години суботи, 11 квітня, до 6 ранку понеділка, 13 квітня. Про це  повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

“Щоб стримати поширення інфікування коронавірусом, на цих вихідних в області ми посилюємо заходи безпеки. Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, що починаючи із 13-ї години суботи, 11 квітня, до 6-ї години ранку понеділка, 13 квітня, люди не виходитимуть з дому,” - заявив він.

За словами в.о. голови ОДА, у ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії.

На Волині та Львівщині заборонили виходити з дому на вихідні

“Штрафів у 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться”, - наголосив він.

Богослужіння відбуватимуться у режимі відеотрансляції.

Як раніше повідомлялося, на Волині та Львівщині у вихідні і святкові дні вводитимуть режим максимального обмеження пересування

Як повідомили в Закарпатській ОДА, станом на 10 квітня в області 56 особам встановлено діагноз Covid-19. Троє людей померли, двоє вилікувалися.

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Карантин, Закарпаття, Заборона, Коронавірус.
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