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Зеленський сумнівається у "феномені" Миколаївщини

Зеленський сумнівається у "феномені" Миколаївщини
23:59 Пт, 10 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Офіс Президента України

Новини України:Під час наради її учасники окрему увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

Президент Володимир Зеленський доручив негайно з'ясувати ситуацію з коронавірусом у Миколаївській області та пришвидшити забезпечення засобами захисту неопорних лікарень. Про це йшлося під час традиційної наради щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба глави держави.

За даними ОП, Президента поінформували, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

«Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим», - сказав Зеленський.

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Крім того, на нараді обговорили фінансування лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

Президент наголосив на необхідності пришвидшення забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

«Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні», – підкреслив Зеленський.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

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Все по темі:

Зеленский, Феномен, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавірус, Миколаївщина.
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