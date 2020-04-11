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На Житомирщині у двох лікарів підтвердили коронавірус

На Житомирщині у двох лікарів підтвердили коронавірус
10:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Всі хворі перебувають на самоізоляції, а їхній стан задовільний.

У місті Коростишів на Житомирщині коронавірус підтвердили у двох лікарів, що контактували з родиною, в якій 5 осіб захворіли на COVID-19. Про це повідомив голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець у Facebook.

«На жаль, у п'яти членів родини результат позитивний. У двох лікарів, які контактували з хворими, також підтвердився результат», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед інфікованих у Коростишівському районі 7-місячна дитина.

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Як повідомлялося, раніше у Бердичеві коронавірус виявили у 40-річної медпрацівниці, яка не була за кордоном і контактувала з 10 людьми.

Загалом на Житомирщині наразі 74 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу.

В Україні станом на 10 квітня 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

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Житомирщина, Хвороба, Лікарі, Коронавірус.
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