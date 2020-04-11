На Донбасі поранено двох українських військових

Новини України:Стан здоров’я військовослужбовців задовільний.

Поблизу Новотошківського на Луганщині зранку в суботу, 11 квітня, внаслідок обстрілу з боку російських окупантів зазнали поранень двоє українських військових. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні, 11 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре, порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, евакуаційною технікою бійців доставлено до військово-медичного закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців задовільний.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 10 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Поранено одного українського військового.